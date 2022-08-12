اعزاز (زمان التركية) – أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول سبل دعم أنقرة للمصالحة بين المعارضة والحكومة في سورية، غضبا كبيرا في مناطق سيطرة المعارضة السورية.

وأفاد مراسلون بأن المتظاهرين أحرقوا الأعلام التركية ورددوا شعارات مناهضة لأنقرة.

وأشاروا إلى أن المظاهرات شملت جميع مناطق المعارضة إدلب، عفرين، أعزاز، الباب، تل أبيض، ورأس العين.

كما وجه ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا دعوات للخروج في مظاهرات الجمعة في عموم مناطق الشمال السوري، تنديدا بالتصريحات التركية.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه أجرى محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد بحثا فيها سبل الدعم التركي للمصالحة بين المعارضة والحكومة في سورية.

وأضاف أوغلو أن المحادثات عقدت في مؤتمر دول عدم الانحياز في بلغراد، وقال: “علينا أن نجد طريقة يتفق فيها النظام السوري والمعارضة”.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء نظيره السوري بشار الأسد، وأن أردوغان فضّل التواصل عبر الاستخبارات في البلدين.