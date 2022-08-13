هيثم السحماوي

(زمان التركية)-برنامج الأمم المتحدة الخاص باالمستوطنات البشرية (UN -HABITAT)

ماهي أهداف هذا البرنامج ؟

والمشكلة التي يهدف الي حلها وعدم تفاقمها ؟

وكيف يعمل هذا البرنامج لتحقيق اهدافه علي ارض الواقع ؟

ومن اين يتم تمويله ؟

وعلاقته بالجهات الاخري التي تعمل في نفس المجال ؟

يعمل هذا البرنامج جاهدا في منع تفاقم مشكلة باتت تهدد العالم ، ولو لم يتم التصدي لها فستكون هي الازمة العالمية التالية لازمة تغير المناخ الحالية ،الا وهي القضايا الحضرية وازمة النمو غير المنظم للمستوطنات البشرية، حيث ان التوسع العمراني بالعالم في ازدياد وفي ذات الوقت الذي يتم فيه هذه التوسع هناك غياب لعملية التخطيط العمراني السليم، وادارته بشكل تقليدي عقيم اذا وجد اصلا هذا المفهوم (ادارة التوسع العمراني ) وترتب علي ذلك ما نشاهده في كثيرا من المدن من افتقاد الكثير من سكان العالم الي السكن الملائم ، ونمو الاماكن الفقيرة، وتردي الاوضاع فيما يتعلق بالبنية التحتية في المياه والطرق والصرف الصحي ووسائل النقل وغيرهم ، اضافة الي ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والقضايا الخاصة بصحة الانسان وغيرها، ومع كل ذلك هناك ايضا الكوارث الطبيعية او غيرهامن الكوارث التي حدثت بفعل فاعل وتسبب في ظهورها الانسان وسواء كانت هذه او ذاك فلم يفلح الانسان في ادارتها بشكل جيد وسليم ..ولا ننسي الكوارث التي نشاهدها اليوم ايضا والتي في ازدياد بسبب ازمة اليوم، تلك الازمة التي تهدد العالم حاليا وهي ازمة تغير المناخ ..

واضافة الي العمل علي حل كل هذه المشكلات يهدف البرنامج ايضا الي توفير مأوي مناسب للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية علي كافة الاصعدة سواء في المجال الاجتماعي او البيئي او غيرهم، حتي يتحقق مستقبل حضري أفضل لجميع سكان العالم..

والحقيقة انه منذ عام 1978 حيث كان التكليف بهذا البرنامج من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن يتناول قضايا النمو الحضري في جميع انحاء العالم، حتي يكون هناك مستقبل افضل واكثر اشراقا للجميع سواء لمن في القري او المدن اوفي البدان بشكل عام ..

حيث ان هذا البرنامج يعمل علي كافة الاصعدة سواء من خلال العمل المباشر او بناء القدرات المعرفية والفنية او تولي القيادة والادارة او من خلال الشراكات مع الجهات والمؤسسات الفاعلية التي تعمل في ذات المجال او عملها ذات صله بتحقيق هذه الاهداف ..

وخلال الاسبوع الماضي قد جمعني بمجموعة من ممثلي مكتب (HABITAT ) بمصر اجتماعا مع مجموعة من قادة منظمة (UNITED CITIES) من دولة النرويج وتعرفت علي البرنامج عن قرب ، ووجدت رغبة من قبلهم في العمل الجاد علي ارض الواقع لتحقيق الاهداف وتلبية الطموحات والتعاون مع اي جهة طالما لديها رغبة في تحقيق الاهداف المنشودة ..

وفيما يتعلق بتمويل هذا البرنامج فيأتي التمويل من اكثر من جهة اولها التمويل من الأمم المتحدة عن طريق تخصيص جزء من ميزانيتها لهذا البرنامج ،اضافة الي التمويل من حكومات وجهات مختلفة سواء التمويلات التي تأتي بهدف تحقيق اغراض عامة او خاصة ..