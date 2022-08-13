أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، طبيب الأسنان فرحات أوزهان، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

كشفت التحريات أن طبيب الأسنان، فرحات أوزهان، المطلوب منذ 4 سنوات، يعيش في شقة في منطقة بيازفلر في ولاية جوكوروفا جنوب تركيا.

وبناء عليه، داهمت فرق مكافحة الإرهاب شقة أوزهان، وتم القبض عليه، وقيل إن كان يستعد للفرار إلى الخارج.

وأعلن أنه تم العثور داخل شقة الطبيب على 8 آلاف و500 يورو و 1500 دولار و600 ليرة و84 جرام من الذهب و5 هواتف محمولة٫ وأكدت عائلة الطبيب لاحقا في المحكمة آن الشرطة سرقت ٤٠٠٠ دولار من منزل الطبيب.

وزُعم أن أوزهان، قام بتدريب أولئك الذين كانوا يستعدون لمدرسة الحرب الجوية، وكان يستخدم برنامج ByLock الذي تزعم السلطات آنه تطبيق سري خاص بآعضاء حركة الخدمة رغم آنه كان متاح للجميع.

تم الاستناد إلى الاتهامات بناء على دراسة فرحات في المدارس الثانوية التابعة لحركة الخدمة، والإقامة في المساكن الطلابية الخاصة بالحركة خلال فترة الجامعة.

أوزهان، نفى الاتهامات الموجهة إليه أثناء استجوابه في مركز الشرطة، ليتم إحالته إلى النيابة للتحقيق معه.

يذكر أنه بموجب تهمة الانتماء لحركة الخدمة، تم اعتقال وفصل المئات في تركيا بشكل تعسفي، عقب محاولة انقلاب عام 2016.