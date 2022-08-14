أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأعضاء حزبه الحاكم إن انتخابات 2023 حاسمة، وإن هناك تصميم على الوصول بالحزب للسلطة مرة أخرى.

تصريحات أردوغان جاءت خلال رسالة إلى مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيس الحزب.

وبدأ أردوغان رسالته، قائلا: “عزيزي صاحب القضية ورفيق الطريق، منذ 21 عامًا، أكملنا معكم التأسيس الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ونطمح لخدمة وطننا وحكم البلاد بشعار (أصبحنا 21 عام).

وأضاف أردوغان: “لقد عملنا ليل نهار للوفاء بهذه المسؤولية الجسيمة التي أخذناها على عاتقنا في فترة عانت فيها تركيا من آلام الوصاية، وسحقت البلاد تحت وطأة التخلف، وكافحنا في مستنقع عدم الاستقرار وانعدام الأمن، والمطالبة بالحقوق”.

وتابع أردوغان: “باختصار، مرت تركيا بواحدة من أكثر الفترات كسادًا في التاريخ. اليوم عندما ننظر إلى الوراء، نلاحظ بكل سرور أننا حققنا حركة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عامًا”.

يستكمل أردوغان: “من التعليم إلى الصحة، ومن الأمن إلى العدالة، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الرياضة، لم نقم فقط بإزالة أوجه القصور في تركيا، بل أنشأنا أيضًا البنية التحتية للاختراقات المستقبلية”.

وأكد أردوغان أنهم الآن، يريدون الوفاء بجميع الوعود التي قطعوها على أنفسهم لبلدهم وأمتهم من خلال تحقيق أهدافهم لعام 2023 وبناء رؤيتهم 2053 على هذه البنية التحتية القوية.

وخلال حديثه عن الانتخابات قال أردوغان: “انتخابات 2023 حاسمة. نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بالانتخابات 15 مرة منذ إنشائه، إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023”.

وأنهى أردوغان رسالته قائلا: “كجندي في حزب العدالة والتنمية، أود أن أعبر عن امتناني لكم على الخدمات التي قدمتموها لها”.