أنقرة (زمان التركية) – يواصل زعيم المافيا التركي، سادات بكر، استهداف الدائرة المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، والذين كان آخرهم “حسن يشيلداغ” المعروف باسم “حارس أردوغان”.

أوضح بكر عبر سلسلة تدونيات على تويتر، أن حسن يشيلداغ ارتكب جريمة طواعية، ليدخل السجن 1997، عندما كان أردوغان في السجن، حتى يحميه من القتل.

ويضيف بكر أنه بعد ذلك بدأ اسم عائلة يشيلداغ في الظهور في الأوساط السياسية والاقتصادية في تركيا، وأصبحوا من مهندسي كل الأعمال القذرة في تركيا.

وذكر بكر أن حسن يشيلداغ حصل مؤخرًا على مناقصة بقيمة 25 مليار ليرة من الدولة، لتشغيل مطعم “360 Kule Cafe-Restaurant”، والذي يقع في الطابق 40 من برج تشامليجا، وهو الرمز السياحي لمدينة إسطنبول، بقسميها الأوروبي والآسيوي.

وأشار زعيم المافيا التركي إلى أن حسن يشيلداغ قتل شخصين مع إخوته وأصاب 7-8 أشخاص بجروح خطيرة في سجن باشاكابيسي.

كما قال بكر، إن حسن يشيلداغ صاحب وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة Akşam، TV24، TV360، والعديد من المجلات والراديو، هو وأخوته شركاء أيضا سريون في شركة “يابي يابي”.

تابع بكر في تغريداته: “هم أيضًا أصحاب المقهى الشهير في أولوس، حيث يتم اتخاذ جميع القرارات السرية الحاسمة للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، أنه تم فيه اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة الكذب على أنهما كانا على وشك اغتيال طيب أردوغان”.

ويؤكد بكر أن البابا رودريجو بورجيا، سيبقى بريئا بجانب حسن يشيلداغ وإخوته، مشيرا إلى أنهم أكثر نفوذاً من الوزير في تعيين القضاة والمدعين العامين.

ونوه بكر إلى أنه سيواصل حديثه عن حسن يشيلداغ خلال الأيام المقبلة.

وفي تغريدة أخرى، هاجم زعيم المافيا التركي أردوغان‬⁩ بشكل مباشر لأول مرة قائلا: “بما أنك تزعم أن حكومتك إسلامية فكيف ترسل زعيم حزب الوطن الملحد دوغو برينجك إلى إيران للمشاركة في مؤتمر إسلامي!! إجراءاتكم تمس غيرة الله الله! لكنكم ستهزمون عاجلا أم آجلا! لا غالب إلا الله”