أنقرة (زمان التركية) – انتهت مباراة فريق بشكتاش التركي ونظيره ألانيا سبور بـ 6 أهداف، ضمن فاعليات الأسبوع الثاني من الدوري التركي الممتاز.

عقدت المباراة على استاد باهتشاشهير أوكولاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3-3.

وسجل أهداف بشكتاش جورج كيفين نكودو في الدقيقة 3، صالح أوتشان في الدقيقة 20، رشيد غزال في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

أما أهداف ألانيا سبور فأحرزه h أفكان بكير أوغلو في الدقيقة 48، غانم سايس في الدقيقة 81، دانييل كاندياس في الدقيقة 92 من ركلة ترجيح.

وخلال المباراة حصل أمرجان أوزهان على بطاقة حمراء في الدقيقة 37.