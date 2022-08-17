أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، أن غالبية الأتراك يرغبون في العودة إلى نظام الحكم البرلماني.

وانتقلت تركيا إلى النظام البرلماني في عام 2018 عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

مؤسسة Yöneylem للدراسات واستطلاعات الرأي، أجرت استطلاع رأي في شهر أغسطس الجاري عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب 66.4 في المئة من المشاركين عن رغبتهم في العودة للنظام البرلماني، بينما أفاد 28.5 في المئة من المشاركين أنهم يدعمون النظام الرئاسي.

وتعكس هذه الإحصاءات أن نحو ثلثي الأتراك غير راضين عن النظام الرئاسي.

هذا ويدعم حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية مواصلة النظام الرئاسي، بينما تتعهد الأحزاب المعارضة بالعودة للنظام البرلماني وسط توقعات بعدم تمكن أردوغان من الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتقول المعارضة إن النظام البرلماني منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة وهمش دور البرلمان، ويعرقل عمل القضاء.