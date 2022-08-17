أنقرة (زمان التركية) – برز نجم نادي فنربخشة التركي، أردا غولر، بهدفين أحرزهما خلال مباراة فريقه مع نادي قاسم باشا، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز.

ويتجلى نجاح اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا بالنظر إلى عدد الأهداف التي أحرزها وساهم في صنعها خلال المباريات العشرين الأولى في مسيرته، حيث سجل غولر خمسة أهداف وساهم في صنع خمسة أهداف أخرى، متفوقا بهذا على كل من ميسي ورونالدو ونيمار ومبابي خلال مباراتهم العشرين الأولى في مسيرهم.

وكان أداء نجوم كرة القدم العالمين خلال مباراتهم العشرين الأولى على النحو التالي:

– ليونيل ميسي: أحرز 3 أهداف وصنع 3 أهداف مع نادي برشلونة.

– كريستيانو رونالدو: أحرز 3 أهداف وصنع 5 أهداف مع نادي سبورتنج.

– كيليان مبابي: أحرز 4 أهداف وصنع 4 أهداف مع نادي موناكو.

– نيمار: أحرز 4 أهداف وصنع 5 أهداف مع نادي سانتوس.