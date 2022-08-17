أنقرة (زمان التركية) – أبرم نادي بشيكتاش التركي صفقة مع نادي إيفرتون الإنجليزي لضم النجم الإنجليزي ديلي ألي، إلى صفوف فريق كرة القدم.

ومع تبقي أيام على اختتام فترة الانتقالات، شمر النادي التركي عن سواعده لدفع اللاعب الإنجليزي للتوقيع على صفقة الانتقال.

وتبين أن النادي التركي توصل إلى اتفاق مع نادي إيفرتون لاستعارة ديلي بدون أجر، كما يبحث الطرفان التفاصيل الأخيرة لإنهاء صفقة الانضمام مع خيار الشراء في ظل مساعي النادي التركي لخفض قيمة الصفقة لأدنى مستوى ممكن.

جدير بالذكر أن ديلي انضم إلى نادي أيفرتون قادما من صفوف نادي توتنهام هوتسبير. ولعب مع النادي الإنجليزي 11 مباراة.

وفي عام 2018 كانت قيمة ديلي أثناء مشاركته ضمن صفوف نادي توتنهام تبلغ نحو 100 مليون يورو، غير أنها تراجعت حاليا إلى 16 مليون يورو.

هذا وتشير الأنباء المتداولة إلى ترحيب اللاعب الإنجليزي بالانضمام لصفوف نادي بشيكتاش.