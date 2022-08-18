أنقرة (زمان التركية) – ذكر البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري التركي مراد أمير، أن ملفات قضايا المخدرات ارتفع إلى 956 ألف ملف خلال 3 سنوات.

وخلال تغريدة نشرها على تويتر أفاد أمير أنه خلال عام واحد ارتفعت ملفات قضايا المخدرات بنحو 31 في المئة.

وأضاف أمير أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية لا تتخذان إجراءات رادعة بالقدر الكاف قائلا: “للأسف السلطات تتجاهل كارثة المخدرات التي تواصل السيطرة على شبابنا بمرور الوقت”.

وتشهد تركيا انتعاشا في تجارة وتهريب المخدرات. وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قال في أبريل الماضي إنه في تركيا تم مصادرة 21 في المائة من الهيروين المضبوط في العالم في عام 2019 و 62 في المائة من الهيروين المضبوط في أوروبا.

وأضاف صويلو: “كانت الوفيات المرتبطة بالمخدرات 941 في عام 2017، وقد قللنا ذلك تدريجيًا وكان رقمنا لعام 2020 هو 314، وسيكون رقمنا لعام 2021 أقل من 300. بعد 15 تموز بلغ عدد معتقلينا بتهمة جرائم المخدرات 36 ألفاً، واليوم تجاوز عدد المعتقلين عن هذه الجرائم 104 آلاف”.