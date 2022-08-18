أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي جارو بايلان، التقدم ببلاغ إلى نيابة أنقرة للتحقيق في ادعاءات وجود مخطط لاغتياله.

وكان المحامي محمد سنان إنجه قد نشر على حسابه بتطبيق انستجرام في عام 2016 ادعاءات حول وجود مخطط لاغتيال بايلان في البرلمان.

من جانبه اشتكى بايلان من أن النيابة لم تحقق تلك الادعاءات، قائلا: “المحامي إنجه كشف.. أن بعض البؤر داخل الدولة خططت لاغتيالي في عام 2016 وأن بؤر أخرى أفسدت هذا المخطط. ولم تبدأ النيابة تحقيق حول الأمر رغم مرور أسبوعين على كشف تلك الادعاءات. لهذا تقدمت ببلاغ إلى نيابة أنقرة بشأن لافنت جوكتاش وإنجه وأشخاص أخرى لكشف تفاصيل مخطط اغتيالي”.