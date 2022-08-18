أنقرة (زمان التركية) – حذر البروفيسور التركي الخبير الاقتصادي أسفاندار كوركماز، من أنه إذا استمرت الحكومة في إنكار وجود أزمة اقتصادية ولم تضع برنامج استقرار، فلا يمكنها أن تقود الاقتصاد بنجاح إلى الانتخابات.

أضاف مقال له بصحيفة “يني تشاغ”، أن وكالات التصنيف الائتماني، تحذر من أن تركيا على وشك الإفلاس، وقال إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف تركيا من B2 إلى B3، وهو مؤشر على عدم الاستقرار المالي وعدم كفاية الاحتياطيات.

وأضاف كوركماز أن الحكومة تنظر إلى الاقتصاد على أنه شركة، وتحاول إنجاز المهمة من خلال التدابير الملطفة اليومية.

وتابع الخبير الاقتصادي: “على سبيل المثال، تحاول إنقاذ الموقف بالعملات الأجنبية القادمة من الروس لمحطة أكويو للطاقة النووية، واتفاقيات المبادلة مع السعوديين، والعملات الأجنبية التي لا يعرف مصدرها في ميزان المدفوعات”.

وأكد كوركماز أنه مع القرارات التي اتخذتها الحكومة، لا يبدو من الممكن تجديد الديون الخارجية التي يجب سدادها خلال عام واحد، وتمويل عجز الحساب الجاري.

وشدد كوركماز على أن التدخلات والحظر في السوق يقطعان الاتجاه المعاكس ويزيدان التكاليف الاجتماعية والمخاطر أكثر.