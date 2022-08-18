أنقرة (زمان التركية) – قال عبد الله تارهان، نائب رئيس بلدية “حسن كييف” إنه استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم لأنه “حزب مصالح”.

تارهان قال تعليقً على أن سبب استقالته من الحزب هو أنهم لم يوظفوا ابنه، إن حزب العدالة والتنمية تحول لحزب عائلات ومصالح، وأنه مسؤولي الحزب يقومون بتوظيف أفراد عائلاتهم فط في وظائف مهمة.

وقال تارهان أن الشائعات التي انطلقت حوله وابنه غير صحيحة، وأن من أطلقها يعرف جيدا أنها غير صحيحة، والهدف منها تشويه سمعته واسمه وعائلته.

وأضاف تارهان: “أنا لست مندهشا. هذه الشائعات ستتغير وتستمر. نحن مستعدون لكل شيء أيضا. الأشخاص الجيدون ليس لديهم ما يخافون من مواجته”.

وطالب تارهان كل الأشخاص الذين يشوهون صورته بأن يتفقدوا أماكن عمل أولاده الأربعة.

تتهم المعارضة في تركيا الحكومة بتخصيص الوظائف الهامة لأبناء قيادات وأعضاء حزب العدالة والتنمية، وكذلك منح المناقصات القيمة لرجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم.