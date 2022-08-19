أضنة (زمان التركية) – أعلن نادي أضنة ديمرسبور التركي لكرة القدم، أمس الخميس، رسميا التعاقد مع المهاجم الروسي أرتيوم دزيوبا، في صفقة انتقال حر، لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أضنة ديمرسبور على موقع “تويتر” صورة لأرتيوم دزيوبا، معلقا عليها: “وقع نادينا عقدا لمدة 1 + 1 مع اللاعب الدولي أرتيوم دزيوبا. مرحبا بكم دزيوبا!”.

ويشار إلى أنه بموجب شروط العقد، سيحصل المهاجم الروسي على 1.8 مليون دولار، بما في ذلك المكافآت.

وغادر أرتيوم دزيوبا، البالغ من العمر 33 عاما، فريق زينيت بطرسبورغ مع نهاية الموسم (2021-2022)، الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2015، وفاز معه بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز أربع مرات، والكأس المحلية مرتين، إضافة إلى كأس السوبر أربع مرات أيضا.