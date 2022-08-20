أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك إم يو أف جي، أكبر البنوك في اليابان، أن يسجل الدولار في تركيا 20 ليرة، خلال الربع الأول من العام القادم.

يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي التركي المفاجئ، يوم الخميس بخفض سعر الفائدة إلى 13 في المئة.

وأوضح البنك الياباني أن ارتفاع الدولار بشكل محدود أمام الليرة عقب قرار البنك المركزي يرجع إلى الرسائل التي تثيرها السلطات التركية بأن المستوى الحالي لفائدة البنك المركزي كافيا.

وأضاف البنك الياباني أن موعد خفض الفائدة تزامن مع فترة تراجع عائدات السندات الطويلة الأمد في أوروبا وأمريكيا بنحو 50 -60 نقطة، وأنه في حال ارتفاع العائدات فإن عملية تسجيل سعر صرف الدولار امام الليرة ارتفاعات كبيرة لن تستغرق وقتا طويلا.

هذا وأكد البنك الياباني أن الليرة التركية ستواصل تراجعها وأن العجز الجاري لتركيا سيرتفع بالتزامن مع عائدات حقيقي سلبية ضخمة.