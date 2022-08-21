أنقرة (زمان التركية) – أنفقت الخطوط الجوية التركية (THY) ملايين الليرات على الإعلان والترويج في النصف الأول من عام 2022.

بلغت ميزانية الخطوط الجوية التركية للترويج والإعلانات في 6 أشهر، 748 مليون ليرة.

في حين أن الشركة أنفقت 696 مليون ليرة تركية على الإعلانات في عام 2021 بأكمله، لكنها دفعت 748 مليون ليرة تركية من أجل الإعلانات في النصف الأول من عام 2022.

وزادت الأموال التي أنفقت على الإعلانات في ستة أشهر بنسبة 186 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأنفقت الخطوط الجوية التركية 4.5 مليار ليرة تركية على الإعلان والترويج في فترة الخمس سنوات من 2015 إلى 2020، ولكنها كانت هناك نفقات إعلانية باهظة في عام 2021 وصلت إلى 696 مليون ليرة.

يذكر أنه في فبراير 2022، أصدرت الخطوط الجوية التركية إعلانا اتجاريا بطولته الممثل الشهير مورجان فريمان.