أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب التغيير التركي، مصطفى صاريجول، إلى مساومة فنلندا والسويد على استقبال 6.5 مليون لاجىء من تركيا، في مقابل موافقة أنقرة على انضمامهما إلى حلف الناتو.

تصريحات صاريجول جاءت خلال زيارته نقابة صحفيي ولاية كارس التركية.

وقال صاريجول إن اللاجئين سيخلقون مشاكل ضخمة في المستقبل، ولا ينبغي أن تكون تركيا نزلًا للمارة، ولا ينبغي على كل عابر القدوم إلى تركيا، فيجب حماية الحدود بشكل أفضل في هذه المرحلة.

وأوضح صاريجول أنه حاليًا، يجب توزيع 6.5 مليون لاجئ موجودين في تركيا، بالتساوي في دول الاتحاد الأوروبي من خلال التفاوض معهم.

وتقول تركيا إن لديها أقل من أربعة ملايين لاجىء، لكن أحزاب سياسية تزعم أن العدد أكبر.

وأضاف صاريجول: “أمامنا فرصة كبيرة. مثلما استقبلت دول الاتحاد الأوروبي 10.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا على قدم المساواة، ينبغي عليهم أيضًا استقبال اللاجئين في تركيا”.

ويتابع رئيس حزب التغيير: ” في هذه المرحلة يجب أن نضع ورقة الناتو على الطاولة. إذا كانت السويد وفنلندا ترغبان في الانضمام إلى الناتو، فعليهما نقل 6.5 مليون لاجئ من تركيا إلى بلدانهم على قدم المساواة. لذلك علينا حل هذه المشكلة من منظور إنساني”.

وأشار صاريجول إلى أنه حان الوقت إما لترك الناتو أو الناتو سيفعل ما تقوله تركيا، فإذا لزم الأمر، يجب على تركيا مغادرة الناتو.