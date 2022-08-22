أنقرة (زمان التركية) – قال بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيكون خطأ كبيرا، إذا صدقت مزاعم استعداد تركيا لشراء منظومة صواريخ جديدة من روسيا.

تسببت تقارير روسية حول قرب حصول تركيا على الدفعة الثانية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي S-400 في إثارة الجدل.

وأوضح بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن توسيع اعتماد تركيا على قطاع الدفاع الروسي سيكون خطأ كبيرا.

وأضاف السناتور الديموقراطي مينينديز، في بيان، أنه: “قلق للغاية بشأن الأنباء التي تفيد بأن تركيا تفكر في شراء نظام دفاع صاروخي آخر من طراز S-400 من روسيا. ذلك سيكون انتهاكًا واضحًا لقانون مكافحة أعداء أمريكا”.

وأكد مينيندير، أنه بينما تواصل روسيا غزوها الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا، تتحمل تركيا المسؤولية والفرصة لتظهر بقوة لحلف الناتو التزامها بالسلام والأمن الإقليميين من خلال الرفض التام للتعاون العسكري مع مجرم حرب مثل فلاديمير بوتين.

وأعرب مينينديز، عن أمله في أن تغير تركيا مسارها والوفاء بمسؤولياتها تجاه التحالف الدفاعي كشريك بناء في المنطقة، خاصة في ظل الانتهاكات العدائية المستمرة للمجال الجوي لليونان وتأخر عضوية الناتو في السويد وفنلندا.

يتزامن نشر تقارير روسية حول حصول تركيا على المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخية، مع قرب انعقاد رابع محادثات فنية بين الولايات المتحدة وتركيا، بشأن شراء وتحديث طائرات مقاتلة من طراز إف -16.

وكانت مديرية الصناعات الدفاعية قالت تعليقا على الأنباء، أنه “لا يوجد تطور جديد”.