أنقرة (زمان التركية) – نقل صحفي تركي عن عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، جميل شيشاك، انتقاداته للحكومة التركية بسبب إهمال المشاكل الداخلية والتركيز على إصلاح العلاقات الخارجية فقط.

وذكر الصحفي أحمد تاشجتيران، في مقال بصحيفة قرار التركية، أن جميل قال إنه، لا وجود “لسجدات السهو” في السياسة وأن الدول تدفع الثمن بسبب عدم إقدام السياسيين على فعل ما كان يتوجب عليهم فعله.

وأوضح تاشجتيران أن المستشار بالرئاسة التركية ضرب أمثلة على السياسة التطورات في السياسة الخارجية مع كل من السعودية والإمارات وإسرائيل ومصر وسوريا مؤخرا.

وقال: “الآن نبذل جهودا لإعادة العلاقات مع كل منها. السيد جميل أشار إلى الفوار الكبيرة بين الواقع وبين توقعات السلطات التي تدير المسألة بالعواطف. السيد جميل شدد على ضرورة إصلاح الأوضاع داخليا أولا وإصلاح الاقتصاد وإحلال السلام الداخلي”.

وواصل تاشجتيران قائلا: “أعلم أن العديد الأشخاص يريدون للسيد جميل طرح هذه الأمور خلال المجلس الاستشاري الأعلى. وبدون شك السيد جميل تصله هذه الأحاديث ومتأكد من قيامه بالمسؤوليات الواقعة على عاتقه، لكن من الواضع أنه يعتقد أن وظيفته تقتصر على المشورة وأن تقييم المشورة وتنفيذها من السلطة التنفيذية شيئ آخر”.