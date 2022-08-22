أنقرة (زمان التركية) – انتقد أوقتاي فورال وزير النقل والبنية التحتية التركي السابق، تراجع مستوى الحريات في بلاده، وأوضح أن لدى الشعب نقصًا في الشعور بالحرية، وأكد على ضرورة حدوث تغيير.

وزير النقل السابق والنائب السابق المنتمي لحزب الحركة القومية، حل ضيفًا على برنامج بانوراما الأسبوع على قناة KRT التركية، وأدلى بتصريحات صادمة.

وأوضح فورال الذي شغل منصب وزير النقل والبنية التحتية بين عامي 2001 و 2002، أن التضخم النقدي هو العدو الأول للشعب، وأن العمالة وقيمة المواطنين آخذة في الانخفاض.

وأضاف فورال: “لقد ازداد عدد المحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية، وأصبح العمال والمتقاعدون محتاجين، والطبقة الوسطى تنهار، والأثرياء يزدادون ثراء”.

وأكد فورال على ضرورة أن يتغير الاقتصاد السياسي، مشيرا إلى أن المؤسسات التركية بحاجة إلى التجديد.

وتابع النائب السابق: “يحتاج الناس للشعور بالحرية. هناك مناخ من الخوف. ننتهي دائمًا بإلقاء اللوم على بعضنا البعض، ما نسعى إليه يجب أن يكون الحقيقة. الهيكل -السياسي- الحالي لا يعطي الأمل لمستقبل تركيا. لهذا السبب نحن بحاجة إلى التجديد”.

كما انتقد فورال حالة الاستقطاب في تركيا، وقال: “لسوء الحظ، بلغ الاستقطاب ذروته، وليس من جهة الحكومة فقط، بل من جميع الأطراف في البلاد”.