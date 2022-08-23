أنقرة (زمان التركية) – ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باللوم على الأزمات الخارجية، في ارتفاع معدل التضخم النقدي إلى نحو 80 بالمئة، على أساس سنوي.

أردوغان قال بعد اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي، إن تركيا جميعها في نفس السفينة، فإذا أبحرت هذه السفينة بسرعة، فسيكون الجميع فائزين، وإذا غرقت هذه السفينة بسبب تسرب المياه من الثقوب المحفورة في الاقتصاد فسيغرق الجميع.

واعتبر أردوغان أن: “مقارنة التضخم المرتفع حاليا بأزمتي 1994 و 2001 ليس عادلاً… لأن التضخم الذي نعيشه اليوم ليس بسبب الميزانية والبطالة. إنه نتيجة لتحركات الأسعار غير المتوازنة التي أثارتها التطورات العالمية. بمعنى آخر، إنه تضخم موجه نحو التكلفة” وفق تعبيره.

وقال أردوغان: أولئك الذين يجعلون من المعتاد سلب تركيا من خلال التقلبات المالية وحركات الأصول، كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، يبذلون جهودًا يائسة لوضع تركيا على نفس المسار.

وشدد الرئيس على أن حاجة تركيا ليست رفع أسعار الفائدة، لزيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، مشيرا إلى أن طلبه الوحيد هو أن يثق الأتراك ببلدهم.