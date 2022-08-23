أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة، في ولاية فان التركية إلى 4 أشخاص.

وكان التاسع عشر من أغسطس الجاري قد شهد نقل ثمانية أشخاص إلى مستشفى فان التعليمي للاشتباه في تسممهم بمشروبات كحولية زائفة.

وتشير المعلومات إلى تناول الضحايا مشروبات كحولية مغشوشة تم إنتاجها باستخدام مستلزمات واردة من خارج المدينة.

وكان من بين الضحايا الشخص الذي قام بتوفير المستلزمات المستخدمة في انتاج المشروبات الكحولية المغشوشة، والذي تبين أنه سبق وأن تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.