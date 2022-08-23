أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني السابق في مجلس الشعب السوري، شريف الشحادة، المقرب من الرئيس بشار الأسد، عن أول شرط لدمشق لبدء حوار مع تركيا.

وأوضح الشحادة أن الشرط الأول، هو أن تغادر تركيا الأراضي السورية بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة للغاية في فتح الطريق للحوار.

وأضاف الشحادة أن تركيا “محتل، وإذا لم تنسحب من الأراضي السورية، فسيقاتل الشعب السوري ضدهم”.

وأكد الشحادة أنه إذا حدث وانسحبت تركيا من الأراضي السورية، فسيفتح باب للحوار.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك محادثات بالفعل بين الجانبين، قال الشحادة إنه لم يكن هناك لقاء بين الجانبين، باستثناء الاجتماع بين وزير الخارجية السوري فيصل مقداد ووزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو في “قمة عدم الانحياز” في بلغراد.

وذكر الشحادة أنه حتى الآن لم تصدر سوى تصريحات متبادلة ولم تتحول الى اجتماع بعد، متوقعا أن تكون هناك بعض المحادثات السياسية في الفترة المقبلة وسيكون لذلك نتائج ايجابية من نواح كثيرة.

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