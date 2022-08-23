موسكو (زمان التركية)ـ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن أي تصعيد عسكري تركي في سوريا سيكون “غير مقبول”، في تصريحات تهدف إلى إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإقلاع عن مخطط عسكري جديد في شمال سوريا.

وقال لافروف، متحدثا في موسكو في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره السوري فيصل مقداد، إن روسيا وسوريا تسعيان للتفاوض مع تركيا “لمنع أي عمل عسكري جديد”. بحسب رويترز.

في سياق آخر، ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا، في تصريحات تؤكد برودة في العلاقات الروسية الإسرائيلية التي كانت دافئة فيما مضى.

وقال لافروف “ندين بشدة الممارسة الخطيرة للضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية”.

أضاف رئيس الدبلوماسية السورية “نطالب إسرائيل باحترام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وقبل كل شيء ، احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا”.