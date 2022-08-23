أنقرة (زمان التركية) – استعرض لاعب كرة القدم التركي، مسعود أوزيل، ساعة يد عليها توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أوزيل نشر صورة الساعة سويسرية الصنع على حسابه في موقع تويتر.

واكتفى أوزيل بوضع رموز تعبيرية على الصورة، دون كتابة أي شيء، حيث وضع قلب أحمر وعلم تركيا ورمز الدعاء.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان قدّم 1000 ساعة بقيمة 1000 يورو، للمسؤولين التنفيذيين في حزبه ونوابه والمقربين منه في الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية.

وكان مسعود أوزيل المتزوج من ملكة جمال تركيا السابقة، أمينة جولشا، قد وقع عقدًا مع باشاك شهير بعد مغادرة فنربخشة.

يذكر أن مسعود أوزيل غادر العام الماضي نادي ارسنال الألماني، بعد ثلاث سنوات من التوترات، بسبب نشره صورة مع الرئيس أردوغان، حيث تعرض لهجوم كبير من جماهير النادي.