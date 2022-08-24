أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التقارب مع إسرائيل يجب أن لا يخيف الفلسطينيين.

استضاف أردوغان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أنقرة، وعقب اجتماع ثنائي عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وقال أردوغان خلال المؤتمر، إنه ناقش مع الرئيس عباس والوفد المرافق له، الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات التركية الفلسطينية.

وأضاف أردوغان: “لقد تبادلنا أيضا وجهات النظر حول قضايا مهمة. فلسطين دائما لها مكانة خاصة في قلب بلدنا وشعبنا. نواصل دعمنا للقضية الفلسطينية بأقوى طريقة ممكنة. وضعنا حل الدولتين على كل منصة. لقد طرحنا أفكارنا بشكل واضح وصريح حول هذه القضية”.

وأكد أردوغان أنه لا مجال للقبول بأي حال من الأحوال أفعالاً تهدف إلى تغيير مكانة القدس والمسجد الأقصى، مشيرا إلى نقل حساسية تركيا وتوقعاتها في هذا الصدد للجانب الإسرائيلي طريقة مباشرة.

وتابع الرئيس: “الخطوات المتخذة في علاقاتنا مع إسرائيل لا تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية”.

وأشار أردوغان إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هو أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا.

وفق تقارير تركية، كان هناك استقبال باهت للرئيس محمود عباس في تركيا، حيث أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لم يكن في استقباله، بل نائب محافظ أنقرة مراد صويلو، بينما استقبل أردوغان بنفسه، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال زيارته الأخيرة لأنقرة في مارس الماضي، حيث تم الاحتفاء به بشكل بالغ.

جاءت زيارة عباس إلى تركيا، بعد إعلان إسرائيل عن إرسال سفيرها إلى أنقرة في إطار استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.