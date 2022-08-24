أنقرة (زمان التركية) – تلقى رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، تحذيرا أمريكيا من التعامل مع الأشخاص أو الشركات الروسية الخاضعة لعقوبات، بسبب الحرب على أوكرانيا.

جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك ذكرت في بيان أنها تلقت خطابا من نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، بشأن تطبيق عقوبات على الشركات التركية التي تقيم علاقات مع الشركات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الاقتصادية، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

يأتي ذلك في حين تفتح تركيا أبوابها لرجال الأعمال الروسي، للاستثمار ونقل أصولهم.

هذا وأوضحت الجمعية أنها أبلغت وزارات الخارجية والخزانة والمالية والتجارة بالخطاب التحذيري الذي تلقته.

هناك أكثر من 30 دولة على رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قررت فرض عقوبات على روسيا في الأيام التالية على الهجوم الروسي على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط.

وتتواصل العقوبات الاقتصادية على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا للشهر السادس على التوالي. من جانبها ترفض تركيا المشاركة في العقوبات الغربية الاقتصادية على روسيا.