أنقرة (زمان التركية) – هاجم النائب السابق لرئيس كتلة حزب الحركة القومية بالبرلمان، أوكتاي فورال، حكومة حزب العدالة والتنمية بسبب التراجع الاقتصادي والمناخ السياسي.

وذكر فورال في تصريحات تلفزيونية أن تركيا تشهد حاليا مناخا يخيم عليه الخوف، مشدد على حاجة البلاد للتجديد.

وأثارت تصريحات فورال هذه حالة من الفوضى داخل الحزب الشريك في تحالف الجمهور الحاكم.

وبعد تداول معلومات تفيد أن الحزب قد يحيل اوكتاي الذي لا يشغل منصب حيوي حاليا، لكنه لا يزال يحمل عضوية الحزب، إلى لجنة تأديبية بتهمة الإدلاء بتصريحات منافية لسياسة الحزب، نشرت إدارة الحزب بيانا أوضحت خلالها عدم بدء أية إجراءات تأديبية بحق فورال بالوقت الراهن مفيدة أن تصريحات فورال تعكس رؤيته الشخصية.

وأضاف البيان أن الحزب لا يدعم بدء إجراء تأديبي لتعبير فورال عن آرائه، مشيرا إلى أن لائحة الحزب تنص على إحالة العضو للجنة تأديبية حال إدلائه بتصريحات منافية لسياسة الحزب ومواصلته فعل هذا.

وأكدت إدارة الحزب في بيانها أنها تتابع “رغبة فورال الانتقال إلى صفوف حزب الخير. سيتم تقييم الوضع وفقا لوتيرة الأحداث”.