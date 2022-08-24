أنقرة (زمان التركية) – اعتبر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدم بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، في السلطة سيمثل خسارة كبيرة للدول المحيطة بـ تركيا.

في نطاق فاعلية “100 يوم وجهاً لوجه” التي أطلقها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، طالب صويلو جميع الحاضرين بالعمل بجد مثل الرئيس أردوغان، لأن مثل هذا القائد يأتي مرة واحدة كل 100 عام. وفق تعبيره

أضاف صويلو: “اسمحوا لي أن أكون صريحا. أخشى أن نفقد طيب أردوغان. طيلة عملي وزيراً للداخلية لمدة 6 سنوات، منحني دوما الثقة بالنفس … إذا فقدنا أردوغان، ليس فقط تركيا، ولكن أيضًا الجغرافيا من حولنا ستخسر أيضا”.

يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان، انتخابات حاسمة في 2023، وتصر المعارضة على إزاحته من السلطة.

وردا على تهديدات المعارضة بمحاكمة نظام حزب العدالة والتنمية، قال صويلو: “لماذا ستحاكموننا؟ لقد حاكمتم بالفعل عندنان مندريس من قبل وقمتم بشنقه. حزب الشعب الجمهوري هو من شنق مندريس”.