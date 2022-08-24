أنقرة (زمان التركية) – قابل وزير الداخلية التركي، سليمان صويليو، انتقاد صحفية لتوجيهاته لقوات الدرك واتهام نجله بالفساد، بالطعن في شرفها.

الصحفية التركية، شيرين بايزين، علقت على خبر، ينصح فيه وزير الداخلية خريجي قوات الدرك الجدد بالوضوء وقراءة آية الكرسي قبل الخروج في مهماتهم.

وقالت بايزين على تويتر: “يبدو أنه نسى أنها دولة علمانية. فلتجب أولا على الادعاءات المتعلقة بنجلك وشركتك”.

يمتلك وزير الداخلية التركي، شركة تأمين يديرها نجله، وتتهمه المعارضة باستغلال نفوذه لتحقيق أرباح.

من جانبه غرد صويلو ردا على تغريدة بايزين، قائلا: “امهلكم أسبوع. كل من لديه معلومات عن عائلتي ونجلي وشركتي عليه أن يظهرها. لا أتمتع بحصانة ولست عضوا بالشركة. كل ما يتوجب عليكم فعله هو التقدم ببلاغ. وإن لم تكشفوا عما تعرفون فأنتم جبناء. إن ظهر شيء واحد يدينهم فمن يبقى منهم في عمله لدقيقة واحدة عديم الشرف. لا تعتقدي أن شرف الجميع كشرفك”.