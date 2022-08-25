أنقرة (زمان التركية) – وصف العضو في قسم الأمن القومي في أكاديمية الدراسات العليا بكلية البحرية الأمريكية للدراسات العليا أ.د.ريان جينجراس، تركيا بأنها أصبحت بؤرة لأنشطة الجريمة المنظمة.

خلال لقاء مع قناة “دويتش فيله” بنسختها التركية، أوضح جينجراس، أن غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة أصبحا “شريان الحياة” للاقتصاد التركي، وأنهم يلاحظون أيضًا “علامات الانحلال” في مؤسسات الدولة التركية.

وأكد جينراس، أنه يجب أن نقول إن تركيا الآن متأخرة في التسعينيات، لأنه من الواضح جدًا أن الشرطة متشابكة للغاية الآن مع حزب العدالة والتنمية وهي انتقائية للغاية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات المتعلقة بالجريمة المنظمة.

وأضاف البروفيسور الأمريكي: “نرى أن الحكومة التركية تسمح علنًا ببعض الأنشطة الإجرامية، مثل تقليل الحواجز أمام غسيل الأموال. هذه نكسة كبيرة. الحقيقة هي أننا ما زلنا بعيدين عن المرحلة التي يمكننا فيها التفكير في أن تركيا يمكن أن تتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة أنشطة غسيل الأموال”.

وأشار جينراس إلى أن “المجتمع يريد أن يعرف الحقيقة بكل عريها، فهناك جوع كبير لذلك، كثير من الناس يؤمنون بوجود عالم سفلي غامض، متشابك مع السياسة والاقتصاد، وينشط على الصعيدين الوطني والدولي”.

وتعليقا على الفضائح التي يكشفها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، عن الحكومة التركية، ذكر جينراس أن سادات بكر يعكس كلاً من تركيا القديمة والجديدة، وأنه يمثل ثقافة سياسية عميقة الجذور.