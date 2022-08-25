أنقرة (زمان التركية) – شوهد اليخت التركي العملاق “ياكاموز”، التابع للرئاسة التركية، يبحر في مضيق البوسفور بإسطنبول.

كانت هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص باليخت تحميها شرطة السواحل، لكن لم يتم الكشف عما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على متن اليخت.

“ياكموز” الذي يلقب بقصر أردوغان العائم، يبلغ طوله 49.5 متر، وتم الانتهاء من تدشينه في 8 سنوات.

وتم بناء اليخت المكون من أربعة طوابق بطريقة تجعله لا يتأثر بالأمواج العالية. وبإمكان اليخت أن يجري رحلة بحرية مستمرة لمدة 15-20 يومًا، ويقطع مسافة 16 ميلاً.

واليخت، الذي استخدمته البحرية التركية لفترة طويلة، تم ترميمه عندما تم تسليمه إلى الرئاسة في عام 2018، وبلغت ميزانية ترميمه 56 مليون و768 ألف و 668 ليرة تركية.

وجاءت تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد استخدام اليخت الاره، في ظل ارتفاع نسبة التضخم وانهيار العملة المحلية.

وكان أردوغان قد طالب الشعب التركي بالصبر خلال الأيام الماضية، قائلا: “نحن في نفس السفينة. إذا غرقت هذه السفينة، فسنغرق جميعًا معًا”.

وتعرض أردوغان لانتقادات بسبب هذه التصريحات، حيث أكدت المعارضة أن أردوغان يسكن على متن سفينة خاصة به بعيدة كل البعد عن أزمات الشعب التركي، وأن سفينته هذه ستغرق.

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