أنقرة (زمان التركية) – قالت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، إنها لا تعارض ترشح رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية.

تصريحات أكشنار جاءت مماثلة لتصريحات رئيس حزب السعادة، تمال كرامولا أوغلو، حيث قال إن هناك احتمالا قويا أن يكون كيليتشدار أوغلو مرشحا رئاسيا.

وأوضحت أكشنار أن “الطاولة المستديرة التي تضم 6 أحزاب معارضة، يجري الحديث عن مباديء أساسية في مرشح الرئاسة، ولكن لم يتم الحديث عن أسماء بعينها.. إذا تم فهم هذا بشكل صحيح، فسيظهر مرشح بالإجماع حقًا من تلك الطاولة”.

ويرفض تحالف الأحزاب الستة المعارضة الكشف عن المرشح المشترك مخافة تعرضه إلى مضايقات من قبل السلطة، أو إجباره على الانسحاب.

وألمح حزب الشعب الجمهوري إلى أن المرشح المشترك لخوض سباق الرئاسة منافساً للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقررة في يونيو من العام المقبل، قد يكون كليتشدار أوغلو.

وقررت الأحزاب الستة المعارضة أن يكون هناك مرشح واحد مشترك بدلا من عدة مرشحين، حتى تكون لديه فرصة للفوز بنسبة 90 في المائة.

كما جددت أكشنار تأكيدها أنها لن تخوض انتخابات الرئاسة، وأنها ترغب في أن تصبح رئيساً للحكومة في حال العودة إلى النظام البرلماني المعزز.