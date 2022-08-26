إسطنبول (زمان التركية) – كشفت وسائل إعلام، الجمعة، عن أسعار البنزين والديزل بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة .

وقالت أنه بعد الارتفاعات الأخيرة ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل كبير متأثرة بتقلبات أسعار صرف الليرة التركية وأسعار البرميل النفط عالميًا .

وأضافت أن أسعار البنزين في إسطنبول بعد الارتفاعات الأخيرة أصبحت 21.17 ليرة للتر البنزين، و 26.09 ليرة للتر الديزل .

وتابعت أن أسعار البنزين في أنقرة بعد الارتفاعات الأخيرة أصبحت 21.32 ليرة للتر البنزين، و 27.03 ليرة للتر الديزل .

وأشارت أن أسعار البنزين في إزمير بعد الارتفاعات الأخيرة أصبحت 21.29 ليرة للتر البنزين، و 27.04 ليرة للتر الديزل .