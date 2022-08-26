أنقرة (زمان التركية) – كشفت وسائل إعلام، الجمعة، أن حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض انضم إلى تحالف يساري والمعروف باسم التحالف الثالث .

وقالت أن التحالف الثالث هو أكبر تحالف سياسي تركي ويضم أحزاب الشعوب الديمقراطي الكردي وعمال تركيا والعمل والحرية المجتمعية والحركة العمالية وبيوت الشعب واتحاد الجمعيات الاشتراكية”.

وأضافت أن انضمام حزب الشعوب الديمقراطي إلى التحالف الثالث جاء بعد استبعاد تحالف الأحزاب الستة المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري له بسبب دعمه للإرهاب .

وتابعت أن التحالف الثالث الجديد سيعقد “اجتماعا اليوم الجمعة لوضع الشكل النهائي للتحالف على أن يتم الكشف عنه للرأي العام في سبتمبر القادم”، ومن المنتظر أن يحدد اسم التحالف الجديد في هذا الاجتماع .

وأعلن تحالف اتحاد القوى الاشتراكية، المعروف باسم التحالف الثالث عن الجانب الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023 .

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي التركي كمال أوكويان أن اتحاد القوى الاشتراكية لن يدعم الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة .