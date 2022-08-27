أنقرة (زمان التركية) – قالت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان، إن السفير التركي سيقدم خطاب اعتماده في القدس، مثله مثل سفراء الدول الأخرى.

قالت ليليان إن إسرائيل سعيدة جدا بكل الدول التي قررت نقل سفارتها إلى القدس، مشيرة إلى أنه لا توجد دول كثيرة قررت القيام بذلك في الوقت الحالي.

كانت تركيا وإسرائيل أعلنتا استعادة العلاقات الكاملة وتبادل تعيين السفراء، بعد توترات في عام 2018 على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين الغاضبين من قرار إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليه.

وأضافت ليليان: “لحسن الحظ، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ولكن لكي نكون واقعيين، سيكون من غير الواقعي رؤية تركيا كواحدة من أولى الدول التي قامت بذلك. آمل أن تنقل تركيا سفارتها إلى القدس في المستقبل”.

وصرحت ليليان أن عملية تعيين سفير مشترك مع تركيا مختلفة جدًا في إسرائيل، مؤكدة أن إسرائيل ستقرر ما إذا كان السفير الذي سيتم تعيينه سيكون سياسيا أم دبلوماسيا.

وحول موعد تعيين السفير، قالت القائم بالأعمال ليليان: “آمل أن يكون ذلك في موعده ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أسابيع أخرى وستنتهي العملية”.

في إشارة إلى أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل كانت نشطة للغاية على مدار العام الماضي، قالت ليليان: “لدينا قناة أخرى. هذه هي القناة الدبلوماسية حيث نحاول أن نبني أساسًا قويًا وملموسًا لعلاقاتنا ونتخذ قرارنا الأساسي”.

وأكدت ليليان أن العلاقات استمرت لما يقرب من 75 عامًا، مضيفة: “أود أن أقول إن ما نحاول فعله حقًا هذه المرة هو محاولة بناء أسس متينة تكون مرنة بدرجة كافية. نحن نعلم جيدا الازمة في منطقتنا “.