أنقرة (زمان التركية) – كشف مسح أجرته وكالة “الأناضول” الحكومية أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 7.3 في المائة في الربع الثاني.

أجرت الوكالة مسحا بمشاركة 16 خبيرا اقتصاديا، حول بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2022.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 7.3 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.

وتراوحت توقعات النمو في الربع الثاني من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع بين 5.0 في المائة و 8.2 في المائة.

وبلغ متوسط ​​توقعات نمو الاقتصاديين لعام 2022 بأكمله 4.4٪. كانت توقعات نمو الاقتصاديين لعام 2022 3.5 في المائة عند أدنى مستوى و 5.8 في المائة في أعلى مستوى.

ونما الاقتصاد التركي 7.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2022.