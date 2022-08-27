أنقرة (زمان التركية) – كشف مسؤول أميركي، موقف بلاده من تطبيع تركيا ودول أخرى العلاقات مع سوريا.

ومع خطوات التقارب في العلاقات بين تركيا وسوريا، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: “الولايات المتحدة لا تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، ونحن لا ندعم الدول الأخرى لتطبيع العلاقات”.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن عدم نية بلاده رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى إنه لا يرى أي تقدم نحو الحل السياسي.

وأضاف باتيل: “نحث الحكومات على التفكير مليًا في الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري على مدى السنوات العشر الماضية”.

يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس أردوغان أنه يريد رفع مستوى العلاقات بين بلاده وسوريا، بعد أن انحصرت في الواصل الاستخباراتي.

تعليقًا على العملية التركية المحتملة في سوريا، قال باتيل، “سأعيد التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق بشأن الأنشطة العسكرية المتزايدة في شمال سوريا وخاصة تأثيرها على السكان المدنيين. الولايات المتحدة تواصل دعم استمرار خطوط وقف إطلاق النار الحالية”.