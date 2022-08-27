أنقرة (زمان التركية) – زعم وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، أن الوضع الاقتصادي في تركيا سليم.

تأكيدات نبطي جاءت عبر تغريدة على تويتر.

وجاء منشور نبطي عقب نشر “الإيكونوميست” بودكاست عن الاقتصاد التركي، قالت فيه إن “هناك شيء مقلوب رأسا على عقب في الاقتصاد التركي: الاقتصاد ينمو حتى في خضم ارتفاع التضخم”.

التضخم النقدي في تركيا قفز مسجلا نحو 80 بالمئة.

وأعاد نبطي نشر تدوينة الإيكونوميست، قائلا: “لا شيء رأسا على عقب كما تدعون، الجواب بسيط جدا حول نموذج الاقتصاد التركي، فعندما نكسر شوكة التضخم، لن تكون هناك عقبة في الوصول إلى أهدافنا. ابقوا متابعين لنا”.

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