أنقرة (زمان التركية) – أرجعت قناة “الجزيرة” القطرية، السبب وراء اعتقال مغنية البوب التركية جولشان أوغلو، إلى حاجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأصوات المحافظين.

تقرير “الجزيرة” جاء مباشرة عقب إلقاء الشرطة القبض على نجمة البوب ​​التركية جولشان، بعد أن فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقا بحقها في تهم “تحريض الناس على الكراهية والعداء”، بعد تعليق أدلت به على خشبة المسرح بشأن المدارس الدينية.

وأوضحت الجزيرة أن أردوغان وحزبه الحاكم يحتاجان إلى مشاركة تصويتية قوية من قاعدة الناخبين المحافظين اجتماعيا ، لعكس اتجاه التراجع في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

كما أشار التقرير إلى أن ميزانية ونفوذ رئاسة الشؤون الدينية قد ازدادا في السنوات الأخيرة.

وذكرت الجزيرة أن هذا أدى إلى اتهامات بأن أردوغان يستخدم الدين لزيادة معدلات الدعم قبل الانتخابات.

يذكر أن المغنية وكاتبة الأغاني، جولشان جولاق أوغلو، قالت على تويتر عقب صدور قرار اعتقالها، إنها ألقت مزحة مع زملائها خلال عرض في أبريل واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة، مضيفة أن البعض استغل كلماتها لاستقطاب المجتمع.