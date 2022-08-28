أنقرة (زمان التركية) – أغلق مستشار الرئيس التركي، سركان تاران أوغلو، حسابه بموقع تويتر على خلفية المنشورات الأخيرة التي نشرها زعيم المافيا التركي، سادات بكر.

ولم تعد تغريدات سركان تاران أوغلو، متاحة للعامة.

وكان سادات بكر المقيم في دبي، نشر عددا من التغريدات عبر حساب توتير الذي يحمل اسم Deli Çavuş حول شبكة الفساد التي يتورط بها الرئيس السابق لمجلس أسواق رأس المال، علي فؤاد تاشكسنلي أوغلو، وشقيقته النائبة عن مدينة أرضوروم، زهراء تاشكسنلي أوغلو، ومستشار أردوغان، سركان تاران أوغلو، وكاتب الاقتصاد بصحيفة حريات، بوراق تاشي.

وتضمنت التغريدات مراسلات عبر تطبيق واتس آب طلب خلالها تاران أوغلو رشوة من مدير شركة Marka Yatırım، مينا توزلو سيناران.

هذا وأعلنت أحزاب سياسية وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري إحالتها ادعاءات سادات بكر إلى القضاء.

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