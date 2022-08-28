أنقرة (زمان التركية) – تضاعفت تكلفة مستلزمات التلميذ بالمرحلة الابتدائية في تركيا 4 مرات، وفق يالي توي رئيس شعبة اتحاد “التعليم- العمل” في ولاية بورصا التركية.

بينما لم يتبقى سوى أيام قليلة حتى بداية العام الدراسي 2022-2023، يحاول الطلاب وأولياء الأمور الذين يستعدون للمدرسة تلبية احتياجاتهم التعليمية مثل الدفاتر وكتب الموارد الإضافية والزي المدرسي وخدمة النقل.

وينشغل الآباء والأمهات في كيفية مواجهة ارتفاع التكاليف المتزايدة.

وأوضح توي أنهم قارنوا تكلفة مستلزمات التعليم في المرحلة الابتدائية هذا العام والعام الماضي، فوجدوا أنها تضاعفت 4 مرات، ففي العام الماضي كانت 1902 ليرة، أما هذا العام فبلغت 7626 ليرة تركية.

وأضاف توي: “في المدرسة الابتدائية، بينما كانت تكلفة بدء الدراسة 3 آلاف و 130 ليرة تركية العام الماضي، فقد وصلت إلى 12 ألفًا و500 ليرة تركية هذا العام. هناك زيادة رهيبة”.

وأشار توي إلى أن التضخم وصل إلى 80 في المائة في تركيا، ووصل إلى 350-400 في المائة في المنتجات الدراسية، فمثلا ارتفع سعر قلم الرصاص 3 مرات، وارتفع سعر الطباشير الملون 4 مرات، وارتفع سعر أجهزة الكمبيوتر المحمولة 3 مرات على الأقل.

وتابع توي: “هذه ليست سوى الأدوات الأساسية التي سيحصلون عليها من القرطاسية قبل أن يبدأوا الدراسة. ارتفع سعر الزي المدرسي 3 مرات، وزادت الأحذية بنفس الطريقة 3-4. هناك أيضا رسوم خدمة الطلاب. كان هناك ارتفاع مؤقت العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حوالي 40 في المئة. ستتم إعادة جدولته هذا العام. هناك أيضًا رسوم إرشادية”.