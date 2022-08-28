أنقرة (زمان التركية) –سلطت مجلة لومان الفرنسية الساخرة، الضوء على معاناة المعتقلين المرضى في السجون التركية، والتي تنتهي بوفاة بعضهم.

يأتي ذلك بينما دخلت مناوبات العدالة التي أطلقها أسر المعتقلين لإخلاء سبيل المعتقلين المرضى يومها الـ 273. ودعا أقارب المعتقلين وزير العدل والأحزاب السياسية لإخلاء سبيل المعتقلين المرضى مشيرين إلى تشييع جثامين المعتقلين المرضى يوميا من داخل السجون.

دعما منها للحملة، سلطت مجلة لومان الفرنسية الساخرة الضوء على هذه القضية في غلاف عددها الأخير، حيث تضمن غلاف الصحيفة رسم كاريكاتيري لأحد حراس السجن وهو يناوب بجوار نعش معتقل لفظ أنفاسه الأخيرة داخل السجن.

هذا وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 43 حالة وفاة داخل السجون التركية، من بينهم معتقلون مرضى رفضت مصلحة الطب الشرعي إخلاء سبيلهم.