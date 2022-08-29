أنقرة (زمان التركية) – برأت المحكمة السويسرية، 4 متهمين في القضية المرفوعة ضدهم بعد رفعهم لافتة مكتوب عليها “اقتلوا أردوغان” في تجمع حاشد في سويسرا قبل 5 سنوات.

وفي حديث لصحيفة Blick السويسرية دون الكشف عن هويته، أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة برن السويسرية أنه تم استئناف قرار تبرئة المتهمين الأربعة في القضية أمام محكمة منطقة برن أمام محكمة الاستئناف العليا.

وفي القضية المرفوعة ضد المتهمين الأربعة، والتي بدأت في 18 يناير / كانون الثاني، أصدر القاضي حكما بالبراءة في 9 مارس / آذار. وعلى الرغم من طلب الادعاء “غرامة يومية تتراوح بين 32 و 40 بالمائة” للمتهمين الأربعة، برأ القاضي المتهمين الأربعة.

كما أشارت المحكمة في قرارها بالبراءة إلى أن الكلمة الإنجليزية “قتل” على اللافتة لا تعني “القتل” فقط.

وفي مظاهرة “لا” التي أقيمت في ساحة البرلمان أمام مبنى البرلمان الاتحادي في العاصمة السويسرية برن، في 25 مارس 2017، رفع ناشطون يساريون صورة أردوغان بمسدس صوب رأسه ونصها “اقتلوا أردوغان”.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت نائب سفير سويسرا في أنقرة وأبلغت رد فعل تركيا بشأن هذه القضية.