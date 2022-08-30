أنقرة (زمان التركية) – ضاعفت تركيا رسوم عبور المضائق 5 مرات، تماشياً مع الحقوق الدولية الممنوحة لـها بموجب اتفاقية مونترو للمضائق.

تركيا قامت بزيادة قيمة الفرنك الذي يحدد الرسوم التي تحصل عليها من المضائق، بناء على اتفاقية مونترو.

وتم تحديد الرسوم الجديدة بـ 4 دولارات للطن بزيادة مقدارها 5 مرات، ما يرفع الإيرادات من 40 مليون دولار إلى 200 مليون دولار.

ومع دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 2022، ستزداد التكلفة الحالية لرسوم الإنقاذ والإنقاذ والصحة من المضيق بمقدار 5 أضعاف، مما يزيد الدخل الحالي من 40 مليون دولار إلى 200 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث الرسوم من قبل وزارة النقل في 1 يوليو من كل عام.

في عام 1983، طبقت تركيا خصمًا بنسبة 75٪ على سعر الفرنك وثبتت سعر الفرنك الواحد عند 0.80 دولار.

ومع ذلك، بمرور الوقت، تآكل هذا المبلغ في مواجهة التضخم المتزايد وقيمة الذهب في العالم.