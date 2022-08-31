أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بحبس مواطنة سورية تدعى ريحان عبدي، اعتقلت في إسطنبول، برفقة رضيعها البالغ من العمر شهرين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وذكر مكتب جمعية الحقوقيين لأجل الحرية، في إسطنبول، أن عبدي صدر قرار بحبسها بعد ثلاث أيام من التحفظ عليها بتاريخ 26 أغسطس.

وأفاد المكتب في بيانه أن الملف الذي استند عليه قرار حبس عبدي لم يتضمن أي دليل، مشددا على رفض قرار الحبس الذي لم يتحقق فيه أي شرط جنائي، وتم بشكل مجرد من الضمير والأخلاق القانونية.

وتقول معلومات إن السورية ريحان عبدي مواطنة سورية كردية تتهمها تركيا بالانتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف المكتب في بيانه أن الحبس إجراء استثنائي، لا يصح تطبيقه على سيدة لديها رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وأشار المكتب الحقوقي في بيانه إلى تعرض عبدي لأضرار نفسية أسفرت عن انقطاع لبن الأم أثناء فترة الاعتقال بسبب مخاوفها بشأن طفليها البالغين من العمر ثلاث وأربع سنوات ورضيعها البالغ من العمر شهرين.

هذا وأكد المكتب في بيانه أن حبس الأطفال رفقة أمهاتهم أمر ينافي حقوق الإنسان الأساسية وحقوق الطفل، مفيدا أن مكوث رضيع يبلغ من العمر شهرين داخل السجون في ظل الأوضاع الراهنة غير مناسب، وفقا لقانون حماية الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تشارك ضمنها تركيا.