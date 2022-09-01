أنقرة (زمان التركية) – قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية، مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى تركيا، بشأن نقل روسيا بطارية نظام دفاع جوي S-300 من سوريا عبر المضائق التركية.

وبحسب صحيفة “Ukrainska Pravda” الأوكرانية، فقد زُعم أن بطارية صاروخ S-300 التي نشرتها روسيا في سوريا تم نقلها إلى روسيا على متن السفينة Sparta II، التي كانت تتحرك من ميناء طرطوس باتجاه ميناء نوفوروسيسك.

وذكر أن السفينة سبارتا 2 حملت نظام الدفاع الجوي إلى ميناء نوفوروسيسك بالمرور عبر مضيق اسطنبول والدردنيل.

عقب ذلك، تم استدعاء سفير تركيا في أوكرانيا يغمور أحمد جولدير إلى وزارة الخارجية الأوكرانية في 29 أغسطس.

وذكر أن نائب وزير خارجية أوكرانيا، ميكولاي توتشيتسكي، قدم مذكرة شفوية إلى سفير تركيا نيابة عن وزارة خارجية أوكرانيا.

توشيسكي أكد للسفير جولدير أنه وفقا لأحكام اتفاقية مونترو المؤرخة 20 يوليو / تموز 1936، فإن السفينة المعنية تعتبر سفينة حربية.

وأفيد أن توشيتسكي طلب من تركيا تقديم معلومات رسمية عن الشحنة التي كانت تحملها السفينة سبارتا 2.

وقال السفير إن نائب وزير خارجية أوكرانيا دعا الجانب التركي إلى تنفيذ القرار المتخذ في 28 فبراير 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية.