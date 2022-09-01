أنقرة (زمان التركية) – سجل سعر صرف الدولار فى تركيا اليوم الأربعاء 18.20 ليرة تركية، بعدما استهل تعاملات اليوم مرتفعا.

ويعد هذا أعلى رقم يسجله الدولار أمام الليرة خلال العام الجاري، حيث كان أعلى رقم سابق للدولار خلال العام الجاري نحو 18.17 ليرة الذي شهده الخامس والعشرين من أغسطس المنصرم.

واعتبارا من الساعة 11:25 بتوقيت تركيا استقر سجل الدولار عند مستوى 18.16 ليرة، بينما بلغ سعر اليورو 18.28 ليرة وسعر الجنيه الإسترليني 21.15 ليرة.

ويرى الخبراء أن تزايد مخاوف الركود بالاقتصاديات العالمية والتوقعات باستمرار ارتفاع سعر الفائدة بشكل عنيف عززت حالة الغموض بالأسواق.

ويتوقع الخبراء أن يرفع المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي سعر الفائدة بنحو 75 نقطة خلال اجتماعهما بالشهر الحالي وتأثير بيانات الاقتصاد الكلي التي سيتم الكشف عنها على أسعار الأصول.

وذكر الخبراء أن الأسواق تتابع بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصناعة التحويلية الذي سيتم إعلانه عالميا اليوم مشيرين إلى تسجيل الدولار مستوى مقاومة عند 110 ومستوى دعم عند 108.