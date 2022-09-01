أنقرة (زمان التركية) – تسعى رومانيا للحصول على 18 طائرة من طراز بيرقدار تي بي 2 التركية.

وفي هذا الإطار طالبت وزارة الدفاع الرومانية برلمان البلاد بالحصول على دعم بقيمة 300 مليون دولار لا يشمل ضريبة القيمة المضافة لشراء تلك الطائرات.

ومن المنتظر أن تبدأ المباحثات مع الشركة التركية المطورة فور الحصول على موافقة البرلمان.

وتفيد وسائل الإعلام الرومانية أن رومانيا لا تمتلك الطائرات المسيرة التي تتمتع بأحدث تكنولوجيا، وهو ما دفع وزراء الدفاع الرومانية إلى العمل على شراء أول حزمة دعم لوجستي ومعدات التدريب الخاصة الموجود بطائرات بيرقدار.

هذا وتشير الأخبار أيضا إلى تنظيم أوكرانيا حملة جمع تبرعات للحصول على طائرات جديدة.