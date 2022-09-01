أنقرة (زمان التركية) – اعتبر وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أنه “من الظلم” انتقاد القضاء التركي.

تصريحات بوزداغ جاءت في رسالته بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.

وقال بوزداغ إن انتقاد القضاء التركي ومهاجمة القضاء التركي ظلم كبير، وعدم احترام للقضاة والمدعين العامين الذين يعملون ليل نهار.

واعتبر بوزداغ أن “انتقاد ومهاجمة القضاء التركي بناءً على التقييمات التي تتم مناقشتها في العلن، والتي ليس من العدل مناقشتها، يتم خلال نظر القضاء التركي ملايين الدعاوى وانشغاله بها، وهذا مرفوض ويعد ازدراء وظلم”.

ودافع بوزداغ عن “استقلالية القضاء التركي وحياده والوفاء بواجباته بالدستور والقوانين والقانون والقناعة الضميرية المتعلقة بها”، مشيرا إلى أن “آليات الرقابة على القرارات التي يتخذها القضاة والمدعون العامون أثناء أدائهم لواجباتهم في القضاء واضحة”.

وادعى بوزداغ أنه من ناحية، أصبحت الحقوق والحريات الأساسية أكثر أمانًا، ومن ناحية أخرى، أزالوا العقبات التي تحول دون السعي لتحقيق العدالة.

كما أكد بوزداغ إنه من أجل تدريب القضاة والمدعين بشكل أفضل، ألغوا مؤسسة الترشيح للقضاة والمدعين العامين وأنشأوا مؤسسة القاضي المساعد والمدعي العام بدلاً من ذلك.